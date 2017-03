Tanker in problemen op de Waal

Foto: Omroep Gelderland (Archief)

EWIJK - Een tankschip, geladen met diesel, is zondagavond op de Waal in problemen gekomen. Het schip maakt water in de machinekamer.

Boten van Rijkswaterstaat en de brandweer assisteren de schipper van de tanker. De tanker wordt stroomopwaarts naar Ewijk gesleept. Daar moet reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is het schip niet aan het zinken.