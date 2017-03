De lente breekt aan en oude tractoren oplappen voor het grote werk: dit is het nieuws van vandaag

ARNHEM - Om precies 11.28 uur is de winter voorbij en breekt de lente aan. Dat betekent ook dat de bloemen na een koude periode weer gaan bloeien en daar willen wetenschappers een groot project op loslaten. En in Heteren wordt druk gesleuteld aan stokoude trekkers. Die trekkers staat een zware tocht te wachten. En het Oost-Gelders Streektaaldictee komt eraan, dus wordt er goed geoefend.

Dat oefenen gebeurt in onder meer Breedenbroek, vlakbij Aalten, waar een oud-winnaar zelfs een schooltje heeft waar geoefend kan worden voor het streektaaldictee. En de 'scholieren' hebben nog een paar dagen, want het dictee is op donderdag.

App

Wetenschappers uit Wageningen hebben een bijzondere manier bedacht om de opwarming van het klimaat in kaart te brengen. Scholieren en vrijwilligers uit zeventien Europese landen gaan met een app op gezette tijden foto's maken van zes soorten bomen en planten. Uit de fotoserie, die dan ontstaat, moet blijken hoe de natuur reageert op de hogere temperaturen.

De berg op

In Heteren wordt druk gesleuteld door de familie Bakker. Daar staan twee vooroorlogse tractoren en die moeten technisch helemaal in orde worden gemaakt voor een sponsortocht. En dan gaat het niet om zomaar een dagtripje, de bejaarde trekkers moeten dit najaar een Oostenrijkse bergpas gaan bedwingen.