Oproep: was u erbij toen Chuck Berry in 1977 in Lochem stond?

LOCHEM - De Amerikaanse muzieklegende Chuck Berry overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. Volgens de Rock-'n-Roll Hall of Fame was Berry na Elvis Presley de meest invloedrijke artiest van het genre.

Niet veel mensen weten dat de grote Chuck Berry ooit op het podium stond in Lochem. Om precies te zijn op Lochem Pop, in 1977.

Recensent Peter van Bruggen van dat concert was in een recensie die te koop wordt aangeboden op Ebay onverbloemd enthousiast:

In zijn karakteristieke gebogen houding gleed de meester over het podium en zorgde voor een enerverende rock and roll gebeurtenis voor de duizenden die zijn songs zo mee konden zingen, maar nooit geweten hadden dat ze van hem waren.

Beelden van Lochem Pop 1977:

