Noodsuper Lent hoopt op terugkeer oude klanten

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Na de brand in de enige supermarkt in Lent zaten de inwoners een tijd zonder. Maar vanaf dinsdag kunnen Lentenaren weer boodschappen doen in hun eigen supermarkt. Een noodsupermarkt van Jan Linders wordt met man en macht bevoorraad

De tijdelijke supermarkt staat tegenover de oude. Personeel is nu druk bezig de schappen aan het vullen. Eigenaar Marc Schoeben: 'Tot dinsdagochtend vroeg zijn we dan nog bezig. Om 8 uur gaan dan de deuren open voor het publiek. Oude klanten terug Voor de locatie van de noodsupermarkt is bewust gekozen, omdat de klanten de weg kennen in de wijk. En de wijk kent maar één supermarkt. Zo moeten de oude klanten weer terug komen in de noodsuper. 'Laten we het hopen', ze zijn in ieder geval welkom', zegt een Schoeber. Die overigens ook zelf uit de handen uit de mouwen steekt deze zondag. Inwoners van Lent moesten uitwijken naar supermarkten in andere plaatsen, maar daaraan komt deze week een einde. Foto: Supermarkt Jan Linders na de brand (Omroep Gelderland) Jongens opgepakt voor mogelijke brandstichting Twee jongens uit Lent (15 en 16 jaar) zijn in januari aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand, die de supermarkt zwaar beschadigde. Acht bovengelegen appartementen werden onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer is vuurwerk vermoedelijk de oorzaak van de brand.