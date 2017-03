Michel Butter en Ruth van der Meijden winnen NK halve marathon

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Atleet Michel Butter heeft zondag het NK halve marathon in Nijmegen gewonnen. Hij kwam in 1.05,04 als eerste over de finish tijdens de wedstrijd die tijdens de Stevensloop werd gehouden. Bij de vrouwen won Ruth van der Meijden uit Groesbeek in 1.13.,0.

Butter was ook de favoriet voor het NK, omdat hij het snelste persoonlijk record van alle deelnemers over de ruim 21 kilometer heeft. hij klopte Bart van Nunen en Jesper van der Wielen uit Wijchen. Van der Meijden hield Irene van Lieshout uit Nijmegen en Kim Dillen achter zich. Foto: Omroep Gelderland 'Het was een echte strijd', zei Butter na afloop. 'Op 12 kilometer dacht ik, ik ga eens doortrekken. Toen was er ineens een gat. Ik merkte op een gegeven moment dat de jongens niet meer konden versnellen. Toen ben ik er gewoon voor gegaan.' De tien kilometer van de Stevensloop werd gewonnen door Jip Vastenburg bij de vrouwen en Tecle Mekonen bij de mannen. Op de vijf kilometer won Luc Schout bij de mannen en Roos Blokhuis bij de vrouwen. De juniore Blokhuis leverde een uitstekende prestatie door als zevende in het totaalklassement te eindigen. Ze hoefde dus maar zes mannen voor zich te dulden.