Lichaam derde slachtoffer lawinedrama Frankrijk gevonden

MODANE - Het lichaam van de vermiste snowboarder Mark is aan het begin van de middag gevonden in de Franse Alpen. Dat bevestigt de directeur van het skigebied tegenover Omroep Gelderland.

Drie Nijmeegse studenten, Marcel (21), Mark (25) en Timo (22), werden bijna twee weken geleden getroffen door een lawine bij Valfréjus toen zij off piste aan het snowboarden waren.

De lichamen van Marcel en Timo werden binnen een aantal dagen onder de sneeuw vandaan gehaald. De 25-jarige Mark was als enige nog niet gevonden. Zijn lichaam lag in hetzelfde gebied als die van de andere twee, iets lager in het dal.

Twee pistewachten waren op eigen initiatief afgedaald en hebben het stoffelijk overschot gevonden, zo laat de directeur weten.

Hij weet niet wanneer het lichaam naar Nederland wordt overgebracht.

De drie waren lid van de Nijmeegse studentenvereniging Navigators.

Luister hier naar directeur Marcus Schlatmann van het skigebied in Valfréjus:

