De wereld kleurt groen en dat willen ze in Wageningen heel graag weten

WAGENINGEN - Buiten is het nu nog grijs, maar de lente hangt in de lucht. Wetenschappers uit Wageningen willen dat gaan bijhouden met een speciale app.

Met de GrowApp gaan scholieren en vrijwilligers uit zeventien Europese landen de komende tijd registreren hoe de natuur verandert. Ze doen dat door via de app regelmatig op dezelfde plaats met hun telefoon foto's te maken van zes soorten bomen en planten. Deelnemers kunnen hun foto's versneld achter elkaar terugkijken in een zogeheten timelapse-video.

Warmer klimaat

Door de fotocollectie die ontstaat, wordt duidelijker hoe de natuur reageert op het warmer wordende klimaat. 'Veel planten staan bijvoorbeeld pakweg 14 tot wel 30 dagen eerder in bloei dan 40 jaar geleden', legt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit uit. Hij zegt dat de foto's die via de app binnenkomen laten zien hoe aan het begin van de lente een 'groene golf' vanuit het zuiden over Europa trekt.

Luister het radio-interview met Arnold van Vliet terug: