Voormalig bakkersechtpaar voelt zich filmster

BEEK GEM MONTFERLAND - Ze zijn de filmsterren van hun eigen dorp Beek; het voormalige bakkersechtpaar Cees en Annemarie Hendriks. Zo'n anderhalf jaar geleden ging de deur van hun ambachtelijke bakkerij definitief dicht.

Die was toen al bijna honderd jaar actief als familiebedrijf. Plaatsgenoot Ger Rutten maakte en indringende film over het laatste jaar, met de titel 'Het is mooi geweest'. En die film trekt zóveel bezoekers dat ie zondag voor de zevende keer vertoond wordt in filmhuis Lux in Nijmegen.

uitverkocht

Annemarie Hendriks: 'Ja het is ongelooflijk! Elke keer is het weer uitverkocht. Het is ook wel een mooie film hoor, met een lach en een traan, echt veel emoties'. Elke voorstelling wachten Annemarie en Cees zelf alle 173 gasten op. Pas als die zitten, gaan ze zelf de filmzaal binnen. 'En nee, er ligt nog geen rode loper, ha, ha', aldus de bakkersvrouw.

druk

Overigens is het echtpaar nu met pensioen, maar zitten ze niet stil. Annemarie: 'We zijn druk met oppassen en Cees heeft de schildersezel klaar staan maar komt er nog niet toe om te gaan schilderen. En we krijgen het binnenkort heel druk met opruimen want het huis met de bakkerij gaat in de verkoop. Ja het wordt te groot voor ons, dus helaas'. Belangstelleden die de film 'Het is mooi geweest' over Cees en Annemarie Hendriks uit Beek ook nog willen zien, krijgen nog een kans want Annemarie is alweer bezig om een achtste voorstelling te regelen.