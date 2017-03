Man wil na ruzie wraak nemen met ploertendoder

ZUTPHEN - In Zutphen is in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden met een ploertendoder op zak, een uitschuifbare wapenstok van staal. Dat meldt de politie.

De 18-jarige man had ruzie gehad bij café Schatjes en was naar huis gegaan om een ploertendoder op te halen. Hij wilde daarmee wraak nemen. Toen de man terugkwam bij het café werd hij door de portier herkend. Agenten hielden de man aan op de Beukerstraat. De ploertendoder is in beslag genomen. De man is aangehouden.