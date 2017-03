NEC met kop omhoog ondanks crisis, vertrouwen in Hyballa

NIJMEGEN - NEC verloor zeven van de acht laatst gespeelde wedstrijden en voetbaltechnisch gezien was de 0-3 thuis tegen FC Utrecht misschien wel de slechte.

En dus is er onrust binnen de club en zorg over de afloop van het seizoen, want het resterende programma is op papier zwaar. Algemeen directeur Bart van Ingen deelt die zorg ook, maar benadrukt dat er ook nog vertrouwen is. "We hebben al vaker in moelijke situaties gezeten en dat is het belangrijk om bij elkaar te blijven staan. Maar deze resultaten roepen natuurlijk emoties op, daar hebben wij begrip voor."

Positie Hyballa

"We moeten het nu samen doen met de mensen die er zitten en we hebben alle vertrouwen in Peter Hyballa, Edwin de Kruijff en de spelers."

Ook uit andere geledingen binnen de club klinken deze geluiden. Uit de hoek van de investeerders en supporters is er wel wat kritiek op het wisselbeleid tegen Utrecht na het uitvallen van Robin Buwalda. Maar de algemene tendens is dat er geen paniek heerst. "Positief blijven, kop omhoog en punten gaan sprokkelen", klinkt het vanuit de investeerders van de club.