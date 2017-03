Visser rijdt auto het water in

Foto: wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK CORLE - Een visser is zondagochtend met zijn voertuig in het water beland. Dat gebeurde ter hoogte van de Goordiek in het buitengebied van Winterswijk.

Volgens de politie was de man aan het keren, toen hij net een stukje te ver achteruit reed. De bestuurder is er voor zover bekend zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De auto is door een berger uit het water gehaald.