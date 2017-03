Vrouw (19) komt om bij ongeluk, sportclub in rouw

NEEDE - Bij een eenzijdig ongeluk op de Diepenheimseweg in Neede is zondagmorgen een 19-jarige automobiliste uit die plaats om het leven gekomen.

De vrouw reed vermoedelijk in de richting van Neede. Ze is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De vrouw is ter plekke overleden.

Het 19-jarige slachtoffer voetbalde in het eerste elftal van Sportclub Neede. De voetbalclub heeft alle wedstrijden van zondag afgelast vanwege de tragedie.