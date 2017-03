Dronken Pool rijdt rond zonder rijbewijs

KERKDRIEL - In Kerkdriel is in de nacht van zaterdag op zondag een dronken Poolse bestuurder aangehouden. Rond drie uur zag de politie hem het centrum uit rijden.

De man van 34 werd langs de kant gezet en op het bureau in Zaltbommel bleek dat hij ruim vier keer meer had gedronken dan toegestaan. Bovendien reed hij rond zonder rijbewijs. De man mag zich daarom binnenkort melden bij de rechtbank, schrijft de politie op Facebook. Zie ook: Facebookbericht politie Maasdriel