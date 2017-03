Deelnemers halve marathon zijn onderweg; kijk live mee met de Stevensloop

Het podium van de 10 kilometer bij de vrouwen - Foto: Omroep Gelderland Deelnemers bij de start van de 10 kilometer - Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In Nijmegen is de halve marathon van de Stevensloop in volle gang. De 5 en 10 kilometer zijn al geweest, nu is het de beurt aan de deelnemers van de halve marathon. Omroep Gelderland doet tot 16.00 uur live verslag via televisie en internet.

Commentatoren zijn Robert Claus en oud-atleet Bram Som, Janko van Sloten doet verslag vanaf het parcours. Ook op Radio Gelderland is aandacht voor de Stevensloop. In totaal doen 8500 deelnemers mee aan de Stevensloop. Dit zijn de belangrijkste onderdelen en de winnaars: - 12.00 uur 5km (winnaars - mannen: Luc Schout; vrouwen: Roos Blokhuis)

- 12.30 uur 10km (winnaars - mannen: Tecle Mekonen, vrouwen: Jip Vastenburg)

- 13.30 uur NK halve marathon Foto: Omroep Gelderland