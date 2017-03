NEC-doelman Delle vindt het geen crisis

NIJMEGEN - Doelman Joris Delle baalde flink na de nederlaag van NEC tegen FC Utrecht.

"Het is een ontgoocheling. Nul punten. We kwamen niet in de wedstrijd en creëerden nauwelijks kansen. We hebben dit seizoen veel moeite met scoren en dan pak je ook niet veel punten."

Maar de Franse doelman raakt zeker niet in paniek. "Nee, het is geen crisis. We hebben al 28 punten. We hebben nog een flinke weg te gaan met nog zeven wedstrijden. Zelfs als we in de play-offs terecht komen, kunnen we in de eredivisie blijven. Maar daar proberen we eerst maar eerst uit te blijven. Daar hebben we vertrouwen in."