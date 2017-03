Kashia vindt ook nederlaag tegen PSV onacceptabel

EINDHOVEN - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia zag zaterdagavond een solide verdediging staan tegen PSV, toch moest die verdediging één keer capituleren op een schot van Siem de Jong. Daardoor verloor Vitesse ook.

'Dit was inderdaad niet nodig. Het was wel een moeilijke wedstrijd met veel duels. Het was niet opwindend, want er waren ook niet veel kansen. Uit een standaardsituatie krijgen we de goal tegen en dat is dan teleurstellend. Want het kan ook de andere kant op vallen.'

De aanvoerder vond dan ook dat PSV de gelukkigste was vanavond. 'Maar ze waren ook in kleine dingen beter dan ons. Dus zij zijn tevreden, maar voor ons is het teleurstellend.'

'Onacceptabel'

PSV scoorde de laatste weken enorm veel tegen tegenstanders, tegen Vitesse maar één keer. Maar daarover kan Kashia ook niet tevreden zijn. 'Of het nou 1-0, 3-0 of 5-0 is, dit is slecht. Er zijn geen excuses. Of je nou tegen PSV, Ajax of Feyenoord speelt een nederlaag is onacceptabel voor mij en ook voor Vitesse.'