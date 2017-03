NEC-trainer Hyballa voelt de meeste druk zelf

NIJMEGEN - Peter Hyballa voelde zich behoorlijk machteloos bij de nederlaag van NEC tegen FC Utrecht.

"Maar ik moet ook naar mezelf kijken", vond de trainer. "Ik ben verantwoordelijk."

"Ik moet nadenken of ik tactisch wel de juiste keuzes heb gemaakt. Maar aan de bal was het ook echt niet goed vandaag. Dan moet je alleen knokken. Dat hebben ze ook gedaan, maar Utrecht was gewoon te sterk. De meeste druk leg ik mijzelf op. Daar moet ik vanavond over nadenken."

"Het gevoel is na deze wedstrijd natuurlijk heel slecht. Maar we hebben de laatste weken ook laten zien dat we wel kunnen meevoetballen. We halen geen punten en zijn alleen offensief heel machteloos. Nu hebben we een interlandweek en dat vind ik vreselijk. Daarna Vitesse en een Engelse week met ook Groningen en Ajax. We moeten dit nu tegenhouden, want anders komen we in grote problemen."

