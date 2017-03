Fraser: 'Als het een keer had gekund, was het vandaag'

EINDHOVEN - Vitesse verloor zaterdag met 1-0 bij PSV, toch was dat volledig onnodig. De Eindhovenaren waren namelijk niet goed en kregen ook niet heel veel kansen. Vitesse-trainer Henk Fraser was na afloop daarom ook teleurgesteld.

'Ik heb gemengde gevoelens. We hadden een beter resultaat kunnen hebben, maar dan hadden we ook gevaarlijker moeten zijn voor de goal. Voor mijn gevoel hadden we vlak na rust ook een penalty moeten hebben en niet veel later maakt PSV een goede goal. Dat is ook onze fout, want volgens mij hebben wij duidelijke afspraken bij een korte corner.'

Toch wil Fraser ook niet te veel zuurpruimen na afloop. 'Negen van de tien mensen kijken nu naar de uitslag en zeggen geen punten, dan was het ook een slechte wedstrijd. Maar daar ben ik het niet mee eens. Net zoals het feit dat we misschien voor rust iets meer gas hadden moeten geven. Je speelt wel tegen een ploeg met veel kwaliteiten. Als PSV dacht dat het een makkie was, hadden ze ook wel meer risico genomen. Maar ik ben het met je eens dat we wat meer doelgericht hadden mogen zijn. Als het een keer mogelijk was om hier met resultaat te vertrekken, dan was het vandaag.'

Geen spanning voor derby

Nu mag Vitesse een weekje rust nemen en dan staat de derby tegen NEC op het programma. 'Dat is weer een wedstrijd op het scherpst van de snede en waar iedereen naar uitkijkt. Ik heb niet de spanning tussen die twee clubs zoals anderen, maar iedereen wil winnen en daar sluit ik mij bij aan.'