Zelf met sirene en zwaailichten door de stad? Dat kun je winnen (maar niet heus)

ARNHEM - De Facebookpagina van de politie Arnhem-Noord nadert de 4000 volgers. En dat wil de politie niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom werd er in eerste instantie een spoedrit met sirene en zwaailichten verloot onder de nieuwe en al bestaande volgers. En dan niet zomaar een ritje op de parkeerplaats van het bureau, maar eentje dwars door de Arnhemse binnenstad.

Maar helaas voor snelle likers, het is een vroege 1 april-grap. Zomaar met gillende sirenes door het centrum van een grote stad rijden mag niet zomaar, dat is aan strenge voorwaarden verbonden. Daarom komt er een andere prijs voor in de plaats: een dienst meelopen met de politie.