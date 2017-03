Grote politiecontrole levert 210.000 euro op

ARNHEM - De grote politiecontrole in Arnhem-Zuid, vrijdagavond, heeft 210.000 euro opgeleverd. Het gaat om beslagleggingen wegens belastingschulden. Op 84 auto's werd beslag gelegd, 29 zijn ter plaatse afgesleept.

De controle van politie, belastingdienst en douane had op plaats op het terrein van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Er werden diverse nog openstaande boetes geïnd, maar de politie keek samen met de ANWB en de rijksdienst naar de technische staat van de voertuigen, die werden aangehouden en naar het RDW-terrein waren gedirigeerd.

Daar bleek tot vijftien keer toe sprake van gladde banden, maar ook van ondeugdelijke remmen, kapotte verlichting. Van één auto werd ter plekke afstand gedaan vanwege de slechte staat waarin de auto verkeerd.. Datzelfde gebeurde om dezelfde reden bij een aanhanger. In het totaal leverde de controle tientallen mankementen op. Ook zijn inbrekersspullen in beslag genomen, die in de gecontroleerde auto lagen.