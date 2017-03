Graafschap- en Twentesupporters onderweg naar huis slaags geraakt

ARNHEM - Fans van de voetbalclubs De Graafschap en FC Twente zijn onderweg naar huis slaags geraakt bij een tankstation. Daarbij zou één fan van de Enschedese eredivisieclub gewond zijn geraakt.

Zowel De Graafschap als FC Twente werkten vrijdagavond een uitwedstrijd af in Limburg, de één tegen Fortuna Sittard, de andere tegen Roda JC in Kerkrade. Onderweg naar huis maakten de fans van beide clubs bij hetzelfde tankstation een sanitaire stop.

Daar escaleerde het volgens een FC Twente in dagblad Tubantia. De Achterhoekers zouden met een groep van zo'n 40 personen geweest zijn, waaronder fans van de Italiaanse club Palermo. 'Ze sloegen op alles wat bewoog', aldus de Twentesupporter in Tubantia.

Volgens de Twente-fan kwam de aanval als een donderslag bij heldere hemel. 'De sfeer in de bus was top. Ik kan natuurlijk niet voor anderen praten, maar er leek me geen sprake van afgesproken werk vanuit mensen in onze bus'.

Woordvoerder Marc Teloh van de Graafschap bevestigt dat 'het de club ter ore is gekomen dat er het één en ander gebeurd is', maar dat De Graafschap dat nu aan het uitzoeken is. Hij verwacht na het weekend meer duidelijkheid.