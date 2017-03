Liveblog: Vitesse in Eindhoven op jacht naar eerste competitiezege op topclub

EINDHOVEN - Vitesse speelt vanavond (19.45 uur) tegen de nummer drie van de competitie, namelijk PSV. De Arnhemmers willen graag eens resultaat boeken tegen een topclub in de competitie. Als dat vandaag niet lukt, resteert alleen nog een wedstrijd tegen Feyenoord.

TUSSENSTAND PSV - VITESSE: 0-0

19': PSV hanteert veel de lange bal. De Arnhemmers lijken het er af en toe best lastig mee te hebben.

13': Luuk de Jong probeert te schieten na een mooie individuele actie, maar wordt geblokkeerd door Baker. De corner levert ook weer een kans op voor Luuk de Jong, maar Room kan die bal opvangen.

6': Eerste kans voor PSV. Siem de Jong wordt diep gestuurd door Pröpper en mag uithalen, Room redt met zijn voet.

5': Pröpper en De Jong combineren aardig, zelfs tot in het strafschopgebied, maar daar trekt Kashia aan de noodrem.

1': We zijn begonnen!

19.44 uur: Daar komen de spelers het veld op!

19.42 uur: Even iets heel anders. De derby tussen Vitesse en NEC, op 2 april, leeft al goed in Nijmegen. In Arnhem is dit spandoek opgehangen.

19.40 uur: Er is even niks te zien op het veld, daarom worden de fans vermaakt met een lichtshow.

19.35 uur: Navarone Foor (door de speaker uitgesproken als Neffaroon) scoorde dit jaar al vier keer voor de Arnhemmers. Dat gebeurde drie keer buitenshuis (NEC, Go Ahead en Groningen), lukt het hem vanavond ook in Eindhoven?

19.30 uur: De spanning in de kleedkamer loopt op...

19.25 uur: De supporters van PSV vermaken zich in ieder geval buiten het stadion. Het bier vloeit rijkelijk. Er wordt gezongen 'Wij worden kampioen'. Maar voor het kampioenschap moet PSV nog wel een flinke dosis geluk hebben.

19.20 uur: Bij PSV zien de Arnhemmers ook een aantal bekende namen terug. Waaronder Marco van Ginkel en Davy Pröpper (zie foto). Beide middenvelders zijn opgeleid in Arnhem en mogen vanavond het middenveld van de tegenstander bezetten.

19.15 uur: En Vitesse gaat proberen resultaat te boeken met de volgende elf namen. Opstelling: Room, Diks, Kashia,Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel en Foor.