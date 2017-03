Liveblog: NEC in de penarie, Utrecht maakt de 0-3

NIJMEGEN - NEC is nog lang niet veilig en heeft daarom een overwinning nodig vanavond thuis tegen FC Utrecht. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-3

63. Haller beslist de wedstrijd definitief: 0-3.

61. Een poging van Mo Rayhi kan Utrecht ook niet verontrusten.

60. Zelfs de normaal zo actieve Hyballa is heel rustig aan de kant.

58. Troupée komt goed door, maar Delle kan redden.

53. Maar de eerste doelpoging is weer van Utrecht, Labyad mikt voorlangs.

52. NEC speelt in ieder geval wat meer op de helft van Utrecht na rust.

47. Bikkel houdt de stemming er nog een beetje in.

46. En inderdaad, daar is Kadioglu. Messaoud is aan de kant gebleven.

Ferdi Kadioglu loopt zich warm in de rust. Kan hij het tij nog keren, net zoals eerder dit seizoen in Utrecht?

45+1. Het is rust. Het publiek reageert met boegeroep en gefluit en dat is te begrijpen, want NEC kwam er totaal niet aan te pas.

45. Een rollertje van Ali Messaoud is geen enkel probleem voor doelman Jensen.

43. Julian von Haacke probeert het van afstand, maar hoog over. De eerste bal richting doel van NEC.

41. Delle heeft moeite met een schot van Ayoub. Het blijft eenrichtingsverkeer in De Goffert.

39. Dom balverlies van Julian von Haacke, maar Delle pakt vervolgens het schot van Brama.

37. NEC is helemaal nergens en incasseert de logische 0-2 van Ayoub.

28. Labyad opent te score, Joris Delle strekt zich wel, maar komt er net niet aan.

26. Er is heel weinig aan in De Goffert. NEC is onmachtig en Utrecht te nonchalant.

24. Lorenzo Burnet probeert op links voor wat aanvallende impulsen te zorgen.

18. NEC speelt nu 4-5-1 in plaats van de 5-3-2 waarmee ze begonnen. Dit bij gebrek aan centrumverdedigers na het uitvallen van Buwalda.

14. Utrecht oogt wat dreigender, maar NEC bijt wel flink van zich af.

8. Voor de wedstrijd was er vuurwerk als sfeeractie.

6. Buwalda kan niet verder en Arnaut Groeneveld komt erin. Dat betekent ook het einde van de 5-3-2 tactiek.

3e minuut: Robin Buwalda raakt geblesseerd.

19.45 Dit cruciale duel voor NEC begint. Een overwinning zou bevrijdend zijn.

19.35 De spelers verlaten het veld.

19.27 NEC is bezig met de warming up.

19.10 Nacer Barazite uit Huissen, ex-Vitesse en ooit in de jeugdopleiding van NEC, begint op de bank bij FC Utrecht.

19.08 Het stadion moet zich nog vullen.

19.04 De derby van over twee weken tegen Vitesse leeft ook al. Fans van NEC zijn al even Arnhem in geweest.

19.00 NEC won vorig jaar thuis met 1-0 van FC Utrecht. Christian Santos maakte toen het enige doelpunt.

18.55 De Goffert in de schemering.

18.50 De opstelling kent geen verrassingen en is hetzelfde als vorige week:

Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Rayhi.

18.47 In Utrecht speelde NEC met 1-1 gelijk. Dat was de doorbraak van Ferdi Kadioglu, die als invaller voor de 1-1 zorgde.

18.45 Bij NEC is maar één afwezige: Mikael Dyrestam. De Zweedse verdediger onderging donderdag een kijkoperatie aan zijn knie, maar daar werd geen schade geconstateerd.

18.42 Vorige week haalde trainer Peter Hyballa flink uit na de 1-0 nederlaag tegen ADO Den Haag. Maar daar is intern maar kort over gesproken:

18.40 NEC heeft van de laatste zeven wedstrijden er zes verloren. Het gat met de degradatiezone is ook maar vijf punten en met het zware programma dat nog wacht, lijkt dat niet voldoende. Daarom zou een zege op Utrecht zeer welkom zijn.