Liveblog: NEC heeft zege nodig tegen Utrecht om uit de problemen te blijven

NIJMEGEN - NEC is nog lang niet veilig en heeft daarom een overwinning nodig vanavond thuis tegen FC Utrecht. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

18.55 De Goffert in de schemering. 18.50 De opstelling kent geen verrassingen en is hetzelfde als vorige week: Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Rayhi. 18.47 In Utrecht speelde NEC met 1-1 gelijk. Dat was de doorbraak van Ferdi Kadioglu, die als invaller voor de 1-1 zorgde. 18.45 Bij NEC is maar één afwezige: Mikael Dyrestam. De Zweedse verdediger onderging donderdag een kijkoperatie aan zijn knie, maar daar werd geen schade geconstateerd. 18.42 Vorige week haalde trainer Peter Hyballa flink uit na de 1-0 nederlaag tegen ADO Den Haag. Maar daar is intern maar kort over gesproken: 18.40 NEC heeft van de laatste zes wedstrijden er vijf verloren. Het gat met de degradatiezone is ook maar vijf punten en met het zware programma dat nog wacht, lijkt dat niet voldoende. Daarom zou een zege op Utrecht zeer welkom zijn.