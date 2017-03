Rondleiding Musea Zutphen gaat langs afzetlint en lege vitrines

ZUTPHEN - Het nieuwe museumgebouw in Zutphen opent pas over twee maanden, maar de eerste bezoekers werden zaterdag al rondgeleid.

Drie groepen gaan zaterdagmiddag door het verbouwde stadspaleis in het centrum van Zutphen. De bezoekers moeten plastic hoezen over de schoenen aan, want de lak op de vloer is nog niet overal uitgehard. Dat zaterdag al rondleidingen door het pand gaan is opvallend omdat het gebouw pas over twee maanden wordt geopend.

Stadspaleis Hof van Heeckeren

De musea komen in het stadspaleis van de familie Van Heeckeren. Hoewel er nog geen schilderij aan de muur hangt, weet het gebouw zelf de bezoekers al te boeien. Zo vergaapt een bezoeker zich aan de houten balken en is de rest van het paleis zoveel mogelijk intact gelaten. 'We hebben zo veel mogelijk de originele architectuur behouden. We dachten dat een muur wel weg kon en hadden al een grote ruimte gepland, maar bij nadere inspectie bleek-ie toch ouder te zijn dan gedacht. Dan laten we hem dus staan.' Zo vertelt de conservator zijn gehoor tijdens de rondleiding.

Loting voor de rondleiding

Voor de rondleidingen moesten bezoekers zich van tevoren aanmelden en worden ingeloot. In het gebouw komen straks het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriëtte Polak. Ook de archeologische dienst van de gemeente wordt in het gebouw gehuisvest. Toen de gemeente Zutphen de collectie van Henriëtte Polak overnam, moest ze ook beloven de collectie in een apart museum te onderhouden. De musea zijn dus ook apart te bezoeken, hoewel straks ook combitickets worden aangeboden.

In mei gaat het gebouw open voor het grote publiek.

