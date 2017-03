Innovatie? De Achterhoek wil Eindhoven voorbij

DOETINCHEM - Innovatie zit in de Achterhoekse genen, en vernieuwend? Dat zijn ze allang. Toch kan het beter, want de Achterhoekers zijn te bescheiden, vindt Tom Salemink van Jong Achterhoek. 'De Achterhoek ademt het, maar we mogen er wel trotser op zijn.'

En daarom werd er de week van de techniek georganiseerd. Centraal staat de smartindustry. De slimme manier van werken waardoor iets efficiënter kan worden gemaakt.

Veel bedrijven in de Achterhoek zijn koploper in die industrie, van robots tot de meest geavanceerde systemen voor broedprocessen. In de regio weten ze wel van het bestaan van de kennis, maar daarbuiten wordt er toch vooral naar andere regio's gekeken.

'Jongeren in Enschede, Deventer of Arnhem weten niet wat we in de Achterhoek te bieden hebben. Ook dat zit in de genen van de Achterhoek. Goed in wat we doen, maar doe maar normaal. Dat is een gemiste kans', zegt Salemink.

En als het aan hem ligt, komt daar snel verandering in. 'Dan noemt straks iedereen de Achterhoek de innovatieregio in plaats van Eindhoven.'