Scooterbestuurder vlucht; politie rijdt hem van de weg

Foto: ANP

DOETINCHEM - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Doetinchem een scooterrijder van de weg gereden. De 20-jarige Doetinchemmer was op de vlucht geslagen en vertoonde gevaarlijk rijgedrag.

Toen de man wegreed, vermoedde de politie dat de bestuurder onder invloed was. Agenten probeerden hem te stoppen, maar de bestuurder negeerde dat en ging ervandoor, meldt de politie. De man reed door rood en slingerde over de weg. Toen de bestuurder een voetpad in wilde rijden reed de politieauto de scooter van de weg waardoor de man ten val kwam; hij raakte lichtgewond. Hij bleek onder invloed van alcohol; de beginnende bestuurder had vier keer de toegestane hoeveelheid op. Voorlopig is hij zijn rijbewijs kwijt.