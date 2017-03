HAARLO - Zaterdag wordt het eerste Klompenpad in de gemeente Berkelland geopend. Het is 12 kilometer lang en voert door het buitengebied van Noordijk, Geesteren en Gelselaar.

Het is het 98ste klompenpad. Klompenpaden zijn wandelroutes over boerenland in de provincies Utrecht en Gelderland.

Op de Veluwe of het Rivierengebied zijn veel paden, maar de Achterhoek blijft nog achter.

