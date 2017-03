3500 pakken koffie naar de Voedselbank

APELDOORN - De Voedselbank in Apeldoorn kan binnenkort zeker 3500 pakken koffie verwachten. De Lionsclub daar heeft ruim 2 miljoen Douwe Egberts-waardepunten ingezameld.

In Apeldoorn konden de punten op diverse locaties worden ingeleverd. Zo'n 100 Lionsclubs in Nederland deden hetzelfde voor een Voedselbank in de buurt.

Foto: Lionsclub Apeldoorn

'Heel veel mensen bewaren die punten nog, maar weten niet wat ze ermee moeten', weet Cor van As van de Lionslub in Apeldoorn. Hij deed maandag op Radio Gelderland een oproep. 'Dat was even na elf uur. Voor twaalven waren de eerste mensen hier al geweest.' En uit heel Gelderland kwamen de dagen erna de punten binnen.

Cor van As in het programma Gelderland Helpt op Radio Gelderland:

In Apeldoorn zijn ze nog aan het tellen. 'We hopen dat we door de 4000 pakken koffie gaan', zegt Van As. De Voedselbank krijgt de pakken koffie waarschijnlijk in april.

Foto: Lionsclub Apeldoorn