Romeinse gezichtshelm als uitkijkpost bij Lent

NIJMEGEN - De Romeinse gezichtshelm 'De Uitkijk' en het project 'Waterloop Bootje varen, theetje drinken' zijn de winnaars geworden van de ideeënwedstrijd voor het rivierpark bij Lent.

Een vakjury beoordeelde de 44 inzendingen voor tijdelijke initiatieven in het gebied. Ze keek niet alleen naar het concept en de vorm, maar ook of het idee uitvoerbaar was.

De Romeinse helm van Andreas Hetfeld 'doet recht aan de historie van Nijmegen, biedt een prachtige uitkijkpost vanaf de kop van Veur Lent, over het alsmaar veranderende landschap en de nieuwe ontwikkelingen', vindt de jury.

Het andere winnende idee is van Jan Kersten en Bureau Niche: maak je eigen bootje en neem die mee naar het eiland. 'Dit educatieve laagdrempelige ontwerp zal voor jong en oud de locatie rond het Bastion levendig maken', oordeelde jury. De winnaars kregen elk 1000 euro.

Paviljoenen en bloemenperk

De Verderkijker van Stichting Derde Wal - een paviljoen dat is opgebouwd uit zeecontainers - won de tweede prijs. Dat gold ook voor Bloemrijk Nijmegen - een golvend bloemenperk - van Storm Stufkens. Deze twee plannen kregen elk 500 euro. Het publiek koos voor Strandpaviljoen De Inlaat van Macroheck, dat ook 1000 euro won.

Financiering

Welke ideeën werkelijkheid worden, is nog niet bekend. Zo moeten de winnaars zelf de financiering regelen. Als ze aan alle regels voldoen, mogen ze de grond vijf tot tien jaar gratis gebruiken.