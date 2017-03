'Wanhopige hofmakerij' Man plakt al twee jaar lang briefjes op auto's van vrouwen

BEUNINGEN - 'Zou je mij willen bellen'? Al twee jaar lang plakt ene Eric briefjes op autoruiten van auto's van vrouwen met als doel om een date te regelen. De politie spreekt van 'wanhopige hofmakerij.'

De man plakt de memo's op auto's in de omgeving van Nijmegen, Wageningen, Wijchen en Beuningen. 'In veel gevallen denken de slachtoffers dat er iemand tegen hun auto is aangereden en dat deze Eric een getuige is. Als ze hem vervolgens bellen blijkt dat hij andere bedoelingen heeft. Ze krijgen een man aan de lijn die de dames complimentjes geeft en vraagt of ze een keer met hem willen afspreken', schrijft de politie Beuningen.

En volgens de politie kunnen de meeste slachtoffers het niet waarderen; één slachtoffer ontving al vier briefjes. 'Als slachtoffers aangeven dat ze niet gediend zijn van deze hofmakerij dan lijkt hij dat te accepteren.'

Toch wil de politie actie ondernemen. 'Mocht u weten wie deze Eric is dan horen wij dat graag. Wij zouden hem graag persoonlijk vragen te stoppen met deze wanhopige acties.'