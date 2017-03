Het Tinderfeest moet de Achterhoek redden, maar komt er nog wel iemand?

Nee, druk was het niet. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

SILVOLDE - Vijf jongeren uit het Doetinchemse dorp Gaanderen maken zich zorgen over de vergrijzing en de krimp in hun regio. Met een knipoog naar de online datecultuur organiseerden ze vrijdagavond in Café 't Centrum in Silvolde een heus Tinderfeest.

Het feest is gebaseerd op de populaire datingapp Tinder. Bezoekers kregen bij binnenkomst een stapel stickers om daarmee te matchen met andere bezoekers. Ondanks dat het aantal bezoekers aan het begin van de avond tegenvalt, maakt organisator Boris Wielders zich geen zorgen over de afloop van de avond: 'Als de zaal leeg blijft, dan houden we het lekker bij bier drinken en gaan we zelf stickers plakken op elkaar.' Mocht het Tinderfeest een succes worden, dan kunnen ze over negen maanden een geboortegolf verwachten in de Achterhoek, lacht Boris.