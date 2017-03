'Dubbel balen' maar Achilles geeft het nog niet op

GROESBEEK - Achilles '29 uit Groesbeek speelde goed tegen Almere City, maar de spelers waren na afloop allerminst blij. De ploeg van trainer Eric Meijers moest kort voor tijd de gelijkmaker incasseren én concurrent Dordrecht won volstrekt onverwacht van koploper VVV.

Aanvoerder Robbert te Loeke baalde als een stekker: 'ja, dit is dubbel balen. We hadden moeten winnen, want ik denk dat de 3-3 van Almere ruim buitenspel is. En als je dan hoort dat Dordrecht wint, dan is dat zuur en onverwacht.' Jop van Steen voelde zich bestolen toen hij hoorde dat Dordt heeft gewonnen. 'Dat zij drie punten pakken vind ik echt ongelofelijk. Dit is gewoon balen. In plaats van inlopen raken we twee punten verder achterop.'

'We maken elke wedstrijd kans om te winnen'

Invaller Jop van Steen maakte een kwartiertje voor het einde de 3-2, maar die treffer leverde geen drie punten op. 'Wij hadden verdiend te winnen. Ik hoopte echt dat mijn goal de winnen was, maar helaas.' Achilles staat laatste op acht punten achter Dordrecht. Met nog zeven wedstrijden wordt het een hels karwei om niet te degraderen. Jop van Steen ziet het nog wel zitten: 'Eén wedstrijd verandert de situatie niet. Je ziet duidelijk dat ons spel de tweede seizoenshelft veel beter is. We maken nu tegen iedereen kans op punten,'

'We geven nooit op'

Robbert te Loeke is ook optimistisch 'Ik word niet moedeloos hiervan. We leveren passie en strijd en scoren veel, vandaag ook weer drie. We strijden tot de laatste dag. We kunnen niks anders doen en we gaan ook niks anders doen. Dat is de kracht van dit team: we geven nooit op. Daar gaan we gewoon mee door.'

Zie ook: Achilles '29 raakt verder achterop ondanks goede 3-3 tegen Almere