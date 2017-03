Mark Diemers blijft geloven in periodetitel voor De Graafschap

SITTARD - Ondanks de nederlaag heeft De Graafschap het pakken van de periodetitel nog in eigen hand.

"RKC en MVV hebben 1-1 gespeeld en die krijgen we nog op De Vijverberg. We zijn goed bezig en moeten de koppies niet laten hangen. We moeten dit doorzetten. Het is balen van vandaag. Dit veld is een schande voor betaald voetbal, dit gras is gewoon geel. Daar wil ik niet alles aan wijten, maar dat zijn geen excuses. We krijgen vandaag een dompertje te verwerken, mede door die rode kaart."

Toch blijft Diemers geloven in de goede afloop van het seizoen. "Ook door de fans, die ons blijven steunen. Het zou mooi zijn als er tegen Jong PSV meer dan tienduizend man zitten. Na de winter ziet het spel er beter uit en lijkt het alsof we meer voor elkaar willen knokken. De supporters en het team moeten één zijn."