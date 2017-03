De Jong geniet ondanks nederlaag van unieke fans De Graafschap

SITTARD - De Graafschap leed een pijnlijke nederlaag tegen Fortuna Sittard, maar toch kon trainer Henk de Jong nog ergens van genieten.

"Ons publiek was vanavond weer fantastisch. Dit maak je niet zo vaak mee. Met het thuispubliek straks ook kunnen we er nog prachtige wedstrijden van maken."

Het breekpunt was de rode kaart van Nathaniel Will in de eerste helft. "Ja en de 1-1. Er is niks aan de hand. Heel vervelend voor Nathaniel, een fantastische kerel. Een mens met gevoel. We hebben het al lastig om veel te creëren en na die rode kaart viel direct een doelpunt, dat was ook een breekpunt. We kozen ervoor om vijf man achterop te blijven spelen. In de periodestand kan het doelsaldo ook belangrijk zijn. We wilden niet veel weggeven en je ziet ook dat de jongens zich er prettig bij voelen."