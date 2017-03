De explosies in de schoorsteenpijpen van de IJsselcentrale

HATTEM - Zaterdag zijn de schoorstenen van de IJsselcentrale bij Zwolle met springstof neergehaald. De Hoenwaardseweg in Hattem was afgesloten voor gemotoriseerd verkeerd. Daardoor kon er vanaf die plaats worden gekeken na de ontploffingen.

Bedrijf Engie breekt de hele centrale uit 1955 af, omdat die niet meer nodig is voor de productie van elektriciteit. Zaterdag weden met explosieven twee schoorsteenpijpen gesloopt, eerder werden al drie pijpen gesloopt. Een expert bracht de springladingen exact om 10.00 uur tot ontploffing.

De sloop is één van de grootste industriële sloopwerkzaamheden die Nederland kent. De kolencentrale die in 1955 open ging, is later omgebouwd voor olie en later aardgas. Het hele gebouw is 240 meter lang en 50 meter hoog.