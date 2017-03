Tientallen agenten spreken passanten aan over dodelijke schietpartij Vaassen

VAASSEN - De politie houdt vrijdagavond in Vaassen een onderzoek op de locatie waar vorig weekend een man werd doodgeschoten. Tijdens het zogenoemde 'passantenonderzoek' worden op de locatie van de schietpartij automobilisten en fietsers ondervraagd.

De politie hoopt op die manier extra informatie te krijgen in het onderzoek naar de dood van de 25-jarige man uit Vaassen. Het hoe en waarom van de schietpartij is nog altijd onduidelijk. De actie van de politie is op de carpoolplaats aan de Eekterweg, waar de man werd gevonden.

Alle automobilisten die over de Eekterweg rijden worden omgeleid en op de carpoolplaats ondervraagd. Iedereen krijgt van de politie daarna een folder mee met informatie over het misdrijf.

Het lichaam van de man werd in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart op de carpoolplaats gevonden. De politie heeft nog veel vragen over wat er is gebeurd.