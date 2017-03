Boze boswachter krijgt veel bijval over rotzooi in park

Foto: Jeroen Glissenaar

ARNHEM - 'Zou de groep lieve jongelui die gisteren in Sonsbeek zo lekker de lente aan het vieren waren, hun rommeltje even zelf willen opruimen?' Boswachter Jeroen Glissenaar maakt zich boos om de rotzooi die bleef liggen in park Sonsbeek.

Veel mensen komen met mooi weer naar het Arnhemse stadspark om er een biertje te drinken met hun vrienden, te voetballen en zelfs te barbecueën. Geen probleem, vindt Glissenaar. 'Gelukkig is het merendeel gewoon top en ruimt op', schrijft hij op Facebook. Volgens Glissenaar is bekend wie voor de rommel hebben gezorgd: 'We gaan met ze in gesprek.' De oproep van de boswachter krijgt veel bijval op sociale media. Het bericht is alleen al op Facebook meer dan 1100 keer gedeeld.