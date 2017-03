Zo trots al een pauw: Estavana Polman showt babybuik

ARNHEM - Met een stralende lach laat de Arnhemse handbalster Estavana Polman op Instagram haar babybuikje zien. Daarbij schrijft ze onder meer dat ze 'trots is op haar buikie' en dat ze niet kan wachten haar baby in de armen te sluiten.

Estavana Polman en haar vriend Rafael van der Vaart maakten eerder bekend dat ze een dochtertje verwachten. Al bijna 15.000 mensen vinden de post van de Arnhemse leuk.

Het is het eerste kindje voor Polman. Het is niet bekend wanneer ze is uitgerekend.

