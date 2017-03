LIVEBLOG: Achilles '29 - Almere 3-3

GROESBEEK - Achilles '29 moet in de laatste acht wedstrijden van het seizoen een achterstand van zes punten goedmaken op FC Dordrecht om niet te degraderen. Vanavond spelen de Groesbekers op De Heikant tegen Almere City FC.

84' 3-3 McIntosh Ongelofelijk. Almee maakt 3-3, zat een buitenspelluchtje aan. Scheidsrechter Gerrets keurt de goal goed. In dezelfde minuut maakt Dordrecht 3-2 tegen VVV. Zo gaat het gat in één minuut van zes naar acht punten.

83' Achilles verdedigt met man en macht, trainer De Gier van Almere ziet het met lede ogen aan.

78' 3-2 Jop van Steen. De invaller maakt de 3-2, vlak nadat hij een enorme kans had gemist.

73' Achilles heeft nu echt druk op Almere. Het publiek bemoeit zich ermee. 'Pak ze!'

71' Veel overtredingen nu van Almere. Zojuist was Boy van de Beek het slachtoffer. Bij de Almeerders is Arica ingevallen, de veelscorende middenvelder was een tijd geblesseerd.

68' 2-2 Emir Smajic. De bal ging tergend langzaam over de lijn, maar hij zit erin!

65' Boy van de Beek ziet zijn vrije trap van een meter of twintig van het doel geblokt worden. Zo blijft het 1-2. Tot overmaat van ramp staat Dordrecht op 2-2 tegen koploper VVV.

62' Nog een wissel, Jop van Steen komt voor Amaarouk.

57' Meijers blijft fanatiek coachen. Hij heeft Boy van de Beek bij zich geroepen. Die komt voor Freek Thoone. De aanvoerder kijkt niet blij.

48' 1-2 Soufyan Ahannach knalt de bal keihard achter Te Loeke uit een rebound. Achilles kan weer opnieuw beginnen.

46' we zijn weer begonnen. Het eerste woord dat trainer Eric Meijers roept in de tweede helft is 'duel!!!!'. De intenties van de thuisploeg zijn duidelijk.

45'RUST

43'1-1 Kürsad Sürmeli De middenvelder scoort alweer, net als tegen Jong Utrecht. Hij zet zijn ploeg terecht weer op 1-1. De Groesbekers zijn niet minder.

39' 0-1 Ahannach Almere City krijgt een makkelijk gegeven vrije trap, Soufyan Ahannach krult die schitterend in de kruising. Zo is de eerste kans meteen een goal. Achilles zet meteen weer aan.

37' Mooi momentje voor de hoofdtribune. Amaarouk poort Salasiwa, de kans die er op volgt is een eenvoudige prooi voor keeper Kramer.

30' Het scorebord werkt weer. Gelukkig niks gemist, het is 0-0. Grote kansen zijn er nog niet geweest.

24' Jack de Gier is er bij gaan staan. Zijn Almere City strijdt voor de play-offs, maar is niet beter. Dat moet anders vindt hij.

20' Oulad Omar schoot over uit de draai en gaat weer terug naar eigen helft. Zijn team moet van Eric Meijers compact spelen. Meijers wil ook dat er korter gedekt wordt. 'Korter' zegt hij.

12' Te Loeke brengt redding op een schot van McDonald. Die kon uitbreken na een slordige vrije trap van Achilles op twintig meter van het Almeerse doel. Het blijft 0-0, beide teams vooralsnog aan elkaar gewaagd.

1' We zijn begonnen! Achilles meteen op de helft van Almere, dat begint veelbelovend.

19.52 De mannen van Eric Meijers trekken nog wat sprintjes. Rennen ze de drie punten tegemoet?

19.45 De warming up zit er bijna op. Over een kwartier gaan we beginnen. 19.45 De opstelling van Achilles '29 is zoals vooraf werd verwacht. Benieuwd of deze mannen het Almere van regiogenoot Jack de Gier kunnen verslaan.