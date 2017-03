Auto's in beslag genomen bij grote controles in Arnhem

ARNHEM - De politie heeft vanmiddag meerder auto's in beslag genomen bij een grote controle op meerdere plaatsen in de stad.

De politie controleert sinds 14.30 uur onder andere op de A325, de Pleyroute en op de Huissense straat. Motoragenten begeleiden verkeersdeelnemers naar de parkeerplaats van het RDW aan de Malburgseveerweg in Arnhem. Daar wordt gecontroleerd op verkeersveiligheid en of ze nog belastingschulden, boetes of een celstraf open hebben staan.

Naast de politie zijn ook medewerkers van de douane en de Belastingdienst bij de controles aanwezig. De acties duren naar verwachting nog de hele avond.