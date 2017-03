Duizend kinderen maken 'haai-fives' voor het goede doel

ARNHEM - Bijna duizend kinderen maken vandaag in dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem de langste high-five van Nederland.

De high-fives heten voor de gelegenheid 'haai-fives', omdat het de aftrap is van de inzamelingsactie Zapp Your Planet: Haai-alarm. Elk jaar zamelt NPO Zapp met WNF geld in voor een bedreigde diersoort en deze keer is dat de haai.

Kom niet naar Burgers'

Op de website en via Twitter riep het dierenpark mensen de afgelopen dagen op om vandaag niet naar het park te komen. Burgers' verwacht veel gasten uit Duitsland omdat er een actie is die deze maand afloopt.

Vorige week zondag nam de dierentuin soortgelijke maatregelen. Het was toen zo druk bij de Arnhemse dierentuin dat bezoekers werden geadviseerd weg te blijven. Het verkeer rond het park stond de hele dag vast.

