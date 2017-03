Scootmobiel van halfverlamde Henk al drie keer gestolen

NIJMEGEN - Het zal je maar gebeuren. Je bent afhankelijk van een scootmobiel en dan wordt deze gestolen. Het overkwam Henk en Gorrie Gerrits uit Nijmegen niet één keer, maar drie keer.

'Het betekent voor mij een hoop gedoe en ellende', vertelt Henk Gerrits aan Omroep Gelderland. Hij kreeg enkele jaren geleden een beroerte, waardoor hij halfzijdig verlamd is. Henk heeft het vervoersmiddel nodig om naar buiten te kunnen. 'Die scootmobiel is eigenlijk mijn benen.'

Het Nijmeegse stel woont in een appartementencomplex aan de Rentmeesterhof. Henk heeft een kleine scootmobiel voor in huis. Maar zijn 'echte' scootmobiel staat in een aparte ruimte van het appartementencomplex. Tot vorig jaar was dat een prima plek. In december begon echter plotseling de ellende.

Ondanks nieuwe sloten en anti-inbraakstrips lukte het inbrekers om binnen te komen en het vervoersmiddel mee te nemen. Henk kreeg via de leverancier een nieuwe scootmobiel, maar de dieven sloegen nog twee keer toe. De laatste keer was vorige week vrijdag.

Camera's

De politie onderzoekt de zaak, maar dat is volgens Henk nog niet genoeg. Hij wil dat verhuurder Talis camera's ophangt. 'We denken graag mee met de bewoners, maar je kunt een pand nooit honderd procent veilig maken. Stel dat er een professionele organisatie achter zit, dan helpt camera's ophangen ook niet', vertelt Talis-woordvoerder Petra Kanters. Henk vindt dit echter een kulargument. 'Het is schandalig wat hier gebeurt. Die camera's moeten er gewoon komen.'

Om tafel

Talis gaat de komende tijd weer met de gemeente Nijmegen en de politie om tafel, om te praten over wat er gedaan kan worden aan de inbraken. Een schrale troost voor Henk: zijn nieuwe scootmobiel is vrijdag afgeleverd.