Pauline Krikke geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag

DEN HAAG - Pauline Krikke is vrijdag tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag. Ze was daarvoor, tussen 2001 en 2013, burgemeester van Arnhem.

De gemeenteraad van Den Haag had Krikke in februari voorgedragen. Pauline Krikke (VVD) is de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag.

Eind februari nam de stad al afscheid van Jozias van Aartsen (ook VVD), die met pensioen is gegaan. Hij was negen jaar burgemeester van zijn geboortestad Den Haag. Negen mannen en twee vrouwen hadden naar Van Aartsens functie gesolliciteerd.

Nu is Pauline Krikke Eerste Kamerlid en actief als consultant en toezichthouder voor de overheid en het bedrijfsleven.

