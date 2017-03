Er op uit in de natuur: met de Nachtwachter op pad

ARNHEM - Komend weekeinde de lente beleven in de natuur? We hebben een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet.

Ontdek Radio Kootwijk

Een van de meest markante gebouwen van Nederland ligt midden op de Veluwe: het voormalige zendstation Radio Kootwijk. Je wordt ontvangen met koffie en thee en een korte film over de rijke geschiedenis van Radio Kootwijk. De gids neemt je vervolgens mee door het gebouw en vertelt je over de architectuur, de boeiende historie, techniek en het leven in het dorp Radio Kootwijk. Tijdens deze rondleiding maak je ook een korte wandeling door de omliggende natuur en breng je een bezoek aan de monumentale pomphuisjes.

Waar: Radio Kootwijk

Wanneer: 18 maart

Meer informatie: Staatsbosbeheer



Foto: Natuurmonumenten

Ga met de Nachtwachter op pad

Wandel mee met de Nachtwachter door Nationaal Park Veluwezoom en ontdek samen de geheimen van de nacht. Een potje nachtsel en een flesje nachtwater spelen een belangrijke rol in de voorbereiding op de ontmoeting met de nacht. En als de duisternis in het bos voor de dagmensen ondraaglijk begint te worden, heeft hij wat opgeslagen zonlicht achter de hand.

Waar: Nationaal Park Veluwezoom

Wanneer: 18 maart

Meer informatie: Natuurmonumenten



Foto:GLK

Historische wandeling Landgoed Hoekelum

Over de hele wereld zijn grenzen te vinden. Grenzen zijn plekken in het landschap waar verandering heel natuurlijk is. Een deel van die grenzen is van nature ontstaan, anderen zijn door de mens aangelegd. Landgoed Hoekelum kent een groot aantal van beide soorten grenzen. De boswachter brengt u er langs en laat u zien welke bijzondere planten en dieren hier te vinden zijn. Kortom: de volgende keer dat u in het bos wandelt, kijkt u met hele andere ogen.

Waar: Bennekom

Wanneer: 19 maart

Meer informatie: Geldersch Landschap en Kastelen