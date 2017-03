Reeks inbraken in Dreumel: zeven keer in een nacht

DREUMEL - In Dreumel is in de nacht van woensdag op donderdag in zeven woningen ingebroken. Dat schrijft de politie op Facebook, die mensen vraagt het bericht te delen, om anderen te waarschuwen.

Volgens de politie zou op alle plekken de 'Bulgaarse methode' zijn gebruikt. Daarbij wordt het cilinder-slot afgebroken. Dat kan bij sloten waarvan de deurplaat eenvoudig kan worden weggehaald met een schroevendraaier. Volgens de politie was het inbreken daardoor op veel adressen niet moeilijk, vanwege verouderde sloten.