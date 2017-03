DENVER - Nu de winter voorbij is gaat de gemeente Rheden de wegen repareren die vorstschade hebben opgelopen. Maandag gaat de gemeente aan deze klus beginnen.

Er wordt begonnen in Laag-Soeren en Velp is als laatste aan de beurt. Door de kou kunnen er gaten of naden in de weg ontstaan. Dat gebeurt vooral bij wegen die er al een tijdje liggen.

Rheden hoopt halverwege april klaar te zien met de reparatiewerkzaamheden.