Vluchtelingen zingen 'Ja zuster, nee zuster'

DOETINCHEM - In Doetinchem is een koor waar vluchtelingen samen met Nederlanders zingen. Esther van de Haar, directeur van cultuurcentrum Gruitpoort, zag het meezingproject van poppodium Paradiso in Amsterdam en haalde dat naar Doetinchem

Zo ontstond het NT2-meezingkoor en ook hier is de eerste keer meteen een enorm succes. Er kwamen 70 mensen op af.

En nog mooier is, ze blijven terugkomen. 'De vrijwilligers zijn er ook echt tussen om de boel in gang te zetten. Het is niet alleen leuk meezingen, ze moeten ook echt contact maken' vertel Van de Haar.

Inhaken en meedeinen

Zwaan Stam is musicus en dirigent van het NT2-meezingkoor en zingt al haar hele leven. 'Ik zag het in eerste instantie helemaal niet zitten om dit project te begeleiden. Ik was bang dat ze allemaal stilletjes gaan zitten luisteren. Maar daar is niks van waar. Zingen verbindt echt. Het was te gek. Een groep Somalische meisjes zongen uit volle borst 'Tulpen uit Amsterdam'. Een een groep Syrische jongens vroeg na de pauze of ik alsjeblieft nog een keer 'Ja soesje, nee soesje' (Ja zuster, nee zuster) wilde zingen.'

Woordenschat

Zingen lijkt heel voor de hand liggend om de taal te leren. Maar het is ook nodig, want met de reguliere taallessen leren de vluchtelingen slechts 2000 woorden. Dit is veel te weinig om een goed gesprek te voeren. Nederlandse liedjes zingen helpt hierbij.

De doelgroep kent de weg al naar Gruitpoort vanwege de talencursussen die het cultuurcentrum verzorgt, dus de drempel om met het koor mee te doen, is niet hoog.

Zaterdag in Gelderse Koppen zingt zelfs Harm Edens met het koor mee.