Steiger gestolen in Asperen

Foto: WikiCommons (niet de bewuste steiger)

ASPEREN - In Asperen is donderdagmiddag of vrijdagochtend een steiger gestolen. De politie zoekt getuigen.

Volgens wijkagent Vincent van der Steen werd de steiger ergens tussen donderdagmiddag 15.30 uur en vrijdagochtend 07.00 uur gestolen. Dat laat hij weten via Twitter. De steiger stond vanaf de Langedijk op de Linge. Wie iets gezien heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.