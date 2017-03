Linda: de zingende caissière uit Millingen aan de Rijn

MILLINGEN AAN DE RIJN - Het zijn spannende tijden in de supermarkt in Millingen aan de Rijn. Het landelijke supermarkthoofdkantoor schreef een zangwedstrijd onder het personeel uit. Bedoeld als intern grapje. Maar nu de Millingse caissière Linda in de kwartfinale zit, loopt ineens het hele dorp te hoop.

Linda Huisman (54 jaar) aarzelde geen moment en schreef zich in. Ze zingt tenslotte al dertig jaar in koren, voor ouderen in verzorgingscentra en voor de lol op karaoke-site SingSnap. Zingen is Linda's grootste hobby.

Posters

De supermarkt in Millingen aan de Rijn doet er alles aan om Linda te laten winnen. Zo hangen posters in de winkel en staat er op iedere kassabon: 'Stem Op Linda!' Bedrijfsleider Johan van den Hatert: 'Het is zo leuk wat er allemaal omheen gebeurt, al die aandacht.'

Stemmen

Donderdag 23 maart komt haar zangbattle-filmpje online, dan kan erop worden gestemd. Als Linda genoeg stemmen haalt, gaat ze door naar de halve finale. En misschien in april wel de finale. Wie zal het zeggen?